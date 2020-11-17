17.11.2020 15:59

Под Харковом нашли пропавшего подростка (ГУНП)

Группа реагирования патрульной полиции совместно с сотрудниками ювенальной превенции Харьковского отдела полиции вернули домой тинейджера с инвалидностью.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 ноября 2020 года около 9:00 в дежурную часть в поселке Буды поступила информация от работников о том, что утром парень, который имеет инвалидность, ушел из дома и не вернулся.

Получив информацию, сотрудники полиции начали мероприятия для установления местонахождения несовершеннолетнего.

В результате розыска уже через час группа реагирования патрульной полиции обнаружила ребенка на одной из улиц поселка и повернула домой. В отношении несовершеннолетнего каких-либо противоправных действий не совершено.

С парнем правоохранители провели профилактическую беседу.

Решается вопрос о привлечении матери к ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.