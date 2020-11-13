Главная Новости Криминал и происшествия В метро у девушки вырвали сумку из рук (МВД)
13.11.2020  12:42   

В метро у девушки вырвали сумку из рук (МВД)

Полиция нашла грабителя.


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Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдела полиции 10 ноября около 20:40 из службы «102». 18-летняя пострадавшая отметила, что в переходе станции метро «Архитектора Бекетова» неизвестный мужчина выхватил у нее сумку с личными вещами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили причастность к совершению преступления 37-летнего мужчины.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщение мужу о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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