В метро у девушки вырвали сумку из рук (МВД)

Полиция нашла грабителя.
Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдела полиции 10 ноября около 20:40 из службы «102». 18-летняя пострадавшая отметила, что в переходе станции метро «Архитектора Бекетова» неизвестный мужчина выхватил у нее сумку с личными вещами.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили причастность к совершению преступления 37-летнего мужчины.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос о сообщение мужу о подозрении и избрании ему меры пресечения.
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В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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