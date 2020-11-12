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12.11.2020  16:31   

Убийство в ресторане: злоумышленнику светит пожизненное заключение (ГУНП)

32-летнему харьковчанину сообщили о подозрении.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе досудебного следствия правоохранители установили личность одного из злоумышленников. 
 
Им оказался 32-летний мужчина, который в этот день отдыхал в заведении с компанией неустановленных следствием лиц. 
 
В это время в помещение вошел 37-летний мужчина, который вступил с ними в конфликт. 
 
Во время инцидента мужчина сделал 9 выстрелов из травматического пистолета в сторону посетителей заведения. 
 
32-летний подозреваемый получил ранения мягких тканей головы, грудной клетки с обеих сторон, левой кисти и передней брюшной стенки. 
 
Защищая себя, мужчина избил нападающего кулаками и ногами, а его знакомые обезоружили стрелка и держали его. 
 
Подозреваемый нанес потерпевшему две колото-резаные раны левого и правого бедра неустановленным предметом. 
 
Вследствие повреждения стегневои артерии и острой кровопотери 37-летний харьковчанин умер.
 
В настоящее время 32-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном п.12 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
В рамках открытого уголовного производства полицейскими проведено около двух десятков обысков, изъяты вещественные доказательства.
 
Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает, кто еще участвовал в преступлении и разыскивает их.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, стрельба, харьков, смерть, подозрение
 
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