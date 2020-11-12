12.11.2020 16:31

Убийство в ресторане: злоумышленнику светит пожизненное заключение (ГУНП)

32-летнему харьковчанину сообщили о подозрении.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе досудебного следствия правоохранители установили личность одного из злоумышленников.

Им оказался 32-летний мужчина, который в этот день отдыхал в заведении с компанией неустановленных следствием лиц.

В это время в помещение вошел 37-летний мужчина, который вступил с ними в конфликт.

Во время инцидента мужчина сделал 9 выстрелов из травматического пистолета в сторону посетителей заведения.

32-летний подозреваемый получил ранения мягких тканей головы, грудной клетки с обеих сторон, левой кисти и передней брюшной стенки.

Защищая себя, мужчина избил нападающего кулаками и ногами, а его знакомые обезоружили стрелка и держали его.

Подозреваемый нанес потерпевшему две колото-резаные раны левого и правого бедра неустановленным предметом.

Вследствие повреждения стегневои артерии и острой кровопотери 37-летний харьковчанин умер.

В настоящее время 32-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном п.12 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках открытого уголовного производства полицейскими проведено около двух десятков обысков, изъяты вещественные доказательства.

Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает, кто еще участвовал в преступлении и разыскивает их.