12.11.2020 16:31
Убийство в ресторане: злоумышленнику светит пожизненное заключение (ГУНП)
32-летнему харьковчанину сообщили о подозрении.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе досудебного следствия правоохранители установили личность одного из злоумышленников.
Им оказался 32-летний мужчина, который в этот день отдыхал в заведении с компанией неустановленных следствием лиц.
В это время в помещение вошел 37-летний мужчина, который вступил с ними в конфликт.
Во время инцидента мужчина сделал 9 выстрелов из травматического пистолета в сторону посетителей заведения.
32-летний подозреваемый получил ранения мягких тканей головы, грудной клетки с обеих сторон, левой кисти и передней брюшной стенки.
Защищая себя, мужчина избил нападающего кулаками и ногами, а его знакомые обезоружили стрелка и держали его.
Подозреваемый нанес потерпевшему две колото-резаные раны левого и правого бедра неустановленным предметом.
Вследствие повреждения стегневои артерии и острой кровопотери 37-летний харьковчанин умер.
В настоящее время 32-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном п.12 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В рамках открытого уголовного производства полицейскими проведено около двух десятков обысков, изъяты вещественные доказательства.
Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает, кто еще участвовал в преступлении и разыскивает их.