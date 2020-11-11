Интермошенницу задержали на Гоптовке (ГПСУ)

Россиянку, которую разыскивал Интерпол за мошенничество, задержали на границе.
Ночью 11 ноября пограничники Харьковского отряда задержали 40-летнюю гражданку России, которая находилась в международном розыске.
Женщина пешком направлялась на выход из Украины через пункт пропуска «Гоптовка».
Во время пограничного контроля правоохранители установили, что она находится в международном розыске с мая этого года за мошенничество.
По выявленному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола. Иностранку передали сотрудникам Нацполиции.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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