11.11.2020 13:33

Интермошенницу задержали на Гоптовке (ГПСУ)

Россиянку, которую разыскивал Интерпол за мошенничество, задержали на границе.



// Facebook

Ночью 11 ноября пограничники Харьковского отряда задержали 40-летнюю гражданку России, которая находилась в международном розыске.



Женщина пешком направлялась на выход из Украины через пункт пропуска «Гоптовка».



Во время пограничного контроля правоохранители установили, что она находится в международном розыске с мая этого года за мошенничество.



По выявленному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола. Иностранку передали сотрудникам Нацполиции.