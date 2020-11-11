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11.11.2020  13:33   

Интермошенницу задержали на Гоптовке (ГПСУ)

Россиянку, которую разыскивал Интерпол за мошенничество, задержали на границе.


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Ночью 11 ноября пограничники Харьковского отряда задержали 40-летнюю гражданку России, которая находилась в международном розыске.

Женщина пешком направлялась на выход из Украины через пункт пропуска «Гоптовка».

Во время пограничного контроля правоохранители установили, что она находится в международном розыске с мая этого года за мошенничество.

По выявленному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола. Иностранку передали сотрудникам Нацполиции.

Источник:   Восточное региональное Управление ГПСУ
 Тэги:  пограничники, интерпол, харьков, розыск
 
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