11.11.2020 11:24

У Харкові на хабарі спіймали директора центру по роботі з іноземними студентами та його спільника (Прокуратура)

За погодженням з Харківської місцевою прокуратурою № 2 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора центру по роботі з іноземними студентами та його спільника за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).



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Як розповів керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець одного з вищих навчальних закладів, перебуваючи на посаді директора центру по роботі з іноземними студентами, вступив у змову зі своїм знайомим для одержання неправомірної вигоди.

Зазначений директор повідомив студентці 4 курсу, громадянці Королівства Марокко, що може забезпечити складання нею іспитів з числа академічної заборгованості за 1000 доларів США, і вказану суму необхідно передати спільнику.

При цьому посадовець сказав, що у разі відмови дівчина не матиме змоги самостійно здати іспити, її відрахують з числа студентів та депортують з території України.

19 вересня 2019 року, спільно зі слідчими поліції та співробітниками УСБУ, після одержання другого траншу в розмірі 500 доларів директора центру та його спільника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня їм повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.