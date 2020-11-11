11.11.2020 09:33

ФОТО: мужчина устроил в доме родителей наркотический склад (ГУ НП)

Харьковские полицейские изъяли у местного жителя марихуаны более чем 300 000 гривен



// hk.npu.gov.ua

38-летний житель Лозовского района выращивал растения конопли на территории лесного массива.

В дальнейшем, чтобы скрыть свою преступную деятельность, растения перенес на территории домовладения своих родителей, проживающих на соседней улице, где в хозяйственной постройке высушил их и переработал на марихуану.



Работники управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области, следователи Харьковщины и под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта и его родителей.



Во время мероприятий полицейские обнаружили пластиковые бутылки, заполненные высушенной и измельченной марихуаной, семена конопли и самодельное устройство для употребления наркотика. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертного исследования в Харьковский научно-исследовательского экспертно-криминального центра МВД Украины.



Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного» рынка составляет более 300 000 гривен.



По данному факту расследуется уголовное производство, начатое по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас оперативники проводят мероприятия по установлению возможного цепи сбыта наркотического средства и других лиц, причастных к совершению уголовного преступления.



После проведения экспертиз действиям злоумышленника будет предоставлена ​​дополнительная правовая квалификация.



