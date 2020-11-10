10.11.2020 09:50

Краснокнижного браконьера поймали по звонку доброжелателя (Рыбнадзор)

Харьковский рыбоохранный патруль оперативно отреагировал на сообщение о нарушении Правил рыболовства.



//khr.darg.gov.ua

Около семи часов вечера 6 ноября на «Горячую линию» Харьковского рыбоохранного патруля поступило сообщение от неравнодушного гражданина относительно грубого нарушения Правил рыболовства на Оскольском водохранилище возле с. Кругляковка Купянского района.



Для проверки факта и соответствующего реагирования на место происшествия оперативно прибыли рыбоохранные патрульные. В результате, рейдовая группа выявила нарушителя, который в забродном костюме ловил рыбу двумя запрещенными лесковыми сетками. Он поймал 20 золотых карасей занесенных в Красную книгу Украины. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 6600 грн.



На нарушителя составили админпротокол в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

