Краснокнижного браконьера поймали по звонку доброжелателя (Рыбнадзор)

Харьковский рыбоохранный патруль оперативно отреагировал на сообщение о нарушении Правил рыболовства.
Около семи часов вечера 6 ноября на «Горячую линию» Харьковского рыбоохранного патруля поступило сообщение от неравнодушного гражданина относительно грубого нарушения Правил рыболовства на Оскольском водохранилище возле с. Кругляковка Купянского района.
Для проверки факта и соответствующего реагирования на место происшествия оперативно прибыли рыбоохранные патрульные. В результате, рейдовая группа выявила нарушителя, который в забродном костюме ловил рыбу двумя запрещенными лесковыми сетками. Он поймал 20 золотых карасей занесенных в Красную книгу Украины. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 6600 грн.
На нарушителя составили админпротокол в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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