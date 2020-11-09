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09.11.2020  13:01   

Рыбный браконьер наловил мелкой рыбешки на 40 тысяч гривен (Рыбнадзор)

Нарушителя задержали на Оскольском водохранилище.


//khr.darg.gov.ua

Шестого ноября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение Правил рыболовства на Оскольском водохранилище в районе пгт Боровая Боровского района.

В 10:00 задержали рыбака, который ловил с лодки рыбу запрещенными лесковыми сетями в количестве 4 шт.

Мужчина поймал 230 штук плотвы 180 штук плоскирки, 65 лещей, 2 щуки, 2 судака и 1 окуня общим весом 16 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 38 437 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Материалы по делу об административном правонарушении будут направлены в суд для рассмотрения и решения вопроса о наложении административного взыскания и возмещение убытков.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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