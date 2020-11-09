09.11.2020 13:01

Рыбный браконьер наловил мелкой рыбешки на 40 тысяч гривен (Рыбнадзор)

Нарушителя задержали на Оскольском водохранилище.



//khr.darg.gov.ua

Шестого ноября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение Правил рыболовства на Оскольском водохранилище в районе пгт Боровая Боровского района.



В 10:00 задержали рыбака, который ловил с лодки рыбу запрещенными лесковыми сетями в количестве 4 шт.



Мужчина поймал 230 штук плотвы 180 штук плоскирки, 65 лещей, 2 щуки, 2 судака и 1 окуня общим весом 16 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 38 437 грн.



На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Материалы по делу об административном правонарушении будут направлены в суд для рассмотрения и решения вопроса о наложении административного взыскания и возмещение убытков.