Рыбный браконьер наловил мелкой рыбешки на 40 тысяч гривен (Рыбнадзор)

Нарушителя задержали на Оскольском водохранилище.
Шестого ноября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение Правил рыболовства на Оскольском водохранилище в районе пгт Боровая Боровского района.
В 10:00 задержали рыбака, который ловил с лодки рыбу запрещенными лесковыми сетями в количестве 4 шт.
Мужчина поймал 230 штук плотвы 180 штук плоскирки, 65 лещей, 2 щуки, 2 судака и 1 окуня общим весом 16 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 38 437 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.
Материалы по делу об административном правонарушении будут направлены в суд для рассмотрения и решения вопроса о наложении административного взыскания и возмещение убытков.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Праздник был основан в честь летописца Нестора, последователя знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности.
влажность:
давление:
ветер: