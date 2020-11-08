Лихач, который сбил людей на островке безопасности, оказался рецидивистом и нелегалом (Police Control Ukraine)

Гражданин Емена, который устроил ДТП на проспекте Науки в Харькове, проживал в Украине незаконно.
Об этом сообщает Police Control Ukraine. На одноименном телеграм-канале выставили фотографию документа лихача - удостоверения на временное проживание в Украине.
Из него ясно, что 22-летний египтянин Али Хенди должен был покинуть пределы нашей страны еще в конце июня 2020 года.
Как пишет заместитель министра МВД Антон Геращенко на своей Facebook-странице, виновника ДТП задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Он получил право на временное проживание в Украине в 2016 году. Он учился в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Кожедуба.
Он отметил, что мужчина также обвиняется в нападении на девушку в июне 2020 года, он избил ее. Потому судить его будут по двум статьям. Ранее его отпустили под залог в 105 тысяч гривен.
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