08.11.2020 14:05

Лихач, который сбил людей на островке безопасности, оказался рецидивистом и нелегалом (Police Control Ukraine)

Гражданин Емена, который устроил ДТП на проспекте Науки в Харькове, проживал в Украине незаконно.



://facebook.com/policecontrolukraine

Об этом сообщает Police Control Ukraine. На одноименном телеграм-канале выставили фотографию документа лихача - удостоверения на временное проживание в Украине.

Из него ясно, что 22-летний египтянин Али Хенди должен был покинуть пределы нашей страны еще в конце июня 2020 года.

Как пишет заместитель министра МВД Антон Геращенко на своей Facebook-странице, виновника ДТП задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. Он получил право на временное проживание в Украине в 2016 году. Он учился в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Кожедуба.

Он отметил, что мужчина также обвиняется в нападении на девушку в июне 2020 года, он избил ее. Потому судить его будут по двум статьям. Ранее его отпустили под залог в 105 тысяч гривен.