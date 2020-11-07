07.11.2020 21:21

Авария на островке безопасности - комментарии полиции (ГУНП в Харьковской области)

Предварительно, в результате аварии пострадали три человека, в том числе 9-летний мальчик. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство.



://hk.npu.gov.ua

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Науки поступило в полицию 7 ноября около 16:10.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля "Volkswagen" не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленное женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.