06.11.2020 14:31

Взрыв на газоперерабатывающей станции: какие экспертизы назначило следствие (ГУ НП)

В рамках расследования обстоятельства взрыва на территории газоперерабатывающей станции харьковские следователи назначили ряд экспертиз.



// hk.npu.gov.ua

Напомним, что чрезвычайная ситуация возникла 28 октября около 11:47 на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе области, где произошел взрыв природного газа.



В результате происшествия два человека погибли на месте, еще один пострадавший впоследствии скончался в больнице. Семь человек получили различные травмы.

На месте происшествия работали руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория.



На сегодняшний день в рамках досудебного расследования следователи опросили всех семерых пострадавших. Также назначены 10 судебно-медицинских экспертиз и комплексная экспертиза (взрыво-техническая, пожарно-техническая и инженерно-техническая экспертиза по вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности).



По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины.



Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.