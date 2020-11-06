Взрыв газа. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии – медики (Пресс служба ХГС)

Двух пациентов, пострадавших в момент взрыва газораспределительной станции в пригороде Харькова, могут выписать из больницы на следующей неделе.
Все пациенты ожогового отделения 4-й “неотложки”, пострадавшие во время несчастного случая, произошедшего в АО “Харьковгаз” , который произошел 28 октября на газораспределительной станции № 52 в поселке Березовское Дергачевского района, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на заведующего ожоговым отделением Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Аслана Цогоева.
На утро 6 ноября в отделении находятся 5 человек. Трое были сразу туда доставлены, двоих перевели из отделений “травмы и политравмы”.
Двух из них на следующей неделе врачи планируют выписать. Один пострадавший остается в реанимации, но “стабильный”, и уже в начале следующей недели врачи планируют переводить его в обычную палату.
Ранее сообщалось, что Гоструда расследует взрыв газа на газораспределительной станции под Харьковом.
Напомним, что днем 28 октября возле с. Березовское Дергачевского района Харьковской области на газораспределительном пункте произошел взрыв. Два человека погибли, 9 пострадали. Из пострадавших двое находились в критическом состоянии, один из них позже скончался.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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