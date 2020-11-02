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02.11.2020  19:12   

ДТП: на Старой Салтовке разбились две легковушки (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, возле Французского бульвара - ДТП.

Здесь, на Академика Павлова, столкнулись две легковушки.

Подробностей аварии пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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