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30.10.2020  12:31   

ФОТО: Грабителем с Холодной Горы оказался приезжий из Донецкой области (ГУ НП)

Злоумышленник, угрожая ножом, ударил потерпевшего и завладел его барсеткой.


// hk.npu.gov.ua

29 октября в 15:25 в дежурную часть Холодногорского отдела полиции поступило сообщение от 69-летнего мужчины. Гражданин заявил, что к нему подошел неизвестный, ударил и под угрозой применения ножа отобрал барсетку, в которой находились денежные средства в сумме 3500 гривен.

Уже через несколько часов полицейские оперативно установили место нахождения причастного к преступлению мужчины и задержали его. Злоумышленником оказался ранее не судимый 33-летний уроженец Донецкой области. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили у него вещественные доказательства.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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