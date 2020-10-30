30.10.2020 12:31

ФОТО: Грабителем с Холодной Горы оказался приезжий из Донецкой области (ГУ НП)

Злоумышленник, угрожая ножом, ударил потерпевшего и завладел его барсеткой.



// hk.npu.gov.ua

29 октября в 15:25 в дежурную часть Холодногорского отдела полиции поступило сообщение от 69-летнего мужчины. Гражданин заявил, что к нему подошел неизвестный, ударил и под угрозой применения ножа отобрал барсетку, в которой находились денежные средства в сумме 3500 гривен.



Уже через несколько часов полицейские оперативно установили место нахождения причастного к преступлению мужчины и задержали его. Злоумышленником оказался ранее не судимый 33-летний уроженец Донецкой области. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили у него вещественные доказательства.



Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.



