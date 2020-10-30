30.10.2020 08:26

Грабитель с ножом напал на прохожего на Холодной Горе (Патрульная полиция)

Патрульные задержали мужчину, причастного к разбою.



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В четверг днем ​​патрульные получили вызов о разбое в Холодногорском районе Харькова.

По словам потерпевшего, малознакомый мужчина, угрожая ножом, нанес ему удар рукой, отобрал сумку с деньгами и убежал в неизвестном направлении.



Патрульные немедленно начали розыск предполагаемого преступника. На улице Крутогорской патрульные заметили мужчину, который пытался спрятаться за забором одного из домовладений. Гражданин полностью соответствовал тому описанию, которое дал потерпевший.



Во время общения с патрульными, гражданин сообщил, что именно он совершил нападение на потерпевшего.



Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа.



Во время досмотра вещей гражданина следователями были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 3000 гривен.