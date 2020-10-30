Грабитель с ножом напал на прохожего на Холодной Горе (Патрульная полиция)

Патрульные задержали мужчину, причастного к разбою.
В четверг днем патрульные получили вызов о разбое в Холодногорском районе Харькова.
По словам потерпевшего, малознакомый мужчина, угрожая ножом, нанес ему удар рукой, отобрал сумку с деньгами и убежал в неизвестном направлении.
Патрульные немедленно начали розыск предполагаемого преступника. На улице Крутогорской патрульные заметили мужчину, который пытался спрятаться за забором одного из домовладений. Гражданин полностью соответствовал тому описанию, которое дал потерпевший.
Во время общения с патрульными, гражданин сообщил, что именно он совершил нападение на потерпевшего.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа.
Во время досмотра вещей гражданина следователями были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 3000 гривен.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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