ФОТО: В центре Харькова заминировали суд и университет (МВД)

Полиция проверяет информацию о минировании двух объектов в Шевченковском районе Харькова
Сообщение о закладке взрывчатки в здании Харьковского административного суда поступило в полицию 30 октября в 10:21 из службы «102».
Через несколько минут в полицию поступила информация о минировании здания Харьковского национального университета имени Каразина.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
Сообщение зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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