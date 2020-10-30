30.10.2020 11:28

ФОТО: В центре Харькова заминировали суд и университет (МВД)

Полиция проверяет информацию о минировании двух объектов в Шевченковском районе Харькова



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Сообщение о закладке взрывчатки в здании Харьковского административного суда поступило в полицию 30 октября в 10:21 из службы «102».



Через несколько минут в полицию поступила информация о минировании здания Харьковского национального университета имени Каразина.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.



Сообщение зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.



В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.