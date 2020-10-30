Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В центре Харькова заминировали суд и университет (МВД)
30.10.2020  11:28   

ФОТО: В центре Харькова заминировали суд и университет (МВД)

Полиция проверяет информацию о минировании двух объектов в Шевченковском районе Харькова


// Telegram

Сообщение о закладке взрывчатки в здании Харьковского административного суда поступило в полицию 30 октября в 10:21 из службы «102».

Через несколько минут в полицию поступила информация о минировании здания Харьковского национального университета имени Каразина.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Сообщение зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.10 Криминал и происшествия Минирование: в харьковских судах бомбы не найдены (МВД) 23.10 Криминал и происшествия ФОТО: Минирование суда: взрывчатку не нашли (ГУ НП) 23.10 Криминал и происшествия В центре Харькова заминировали суд (Нацполиция)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 