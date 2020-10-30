30.10.2020 09:55

ФОТО: Как тушили пожар на Новобаварском мясокомбинате (ГСЧС)

Для полной ликвидации огня пожарным понадобилось чуть больше часа.



//kh.dsns.gov.ua

29 октября в 13:43 спасателям сообщили о пожаре по ул. Азовстальской, 7.

На территории мясокомбината возник пожар фасада трехэтажного административного здания.



На место происшествия были направлены 6 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы в составе 35 спасателей. Площадь пожара составила около 50 м.кв.



В 14:07 пожар был локализован, а в 15:02 полностью ликвидирован.



Причина возникновения пожара устанавливается.