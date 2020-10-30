ФОТО: Как тушили пожар на Новобаварском мясокомбинате (ГСЧС)

Для полной ликвидации огня пожарным понадобилось чуть больше часа.
29 октября в 13:43 спасателям сообщили о пожаре по ул. Азовстальской, 7.
На территории мясокомбината возник пожар фасада трехэтажного административного здания.
На место происшествия были направлены 6 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы в составе 35 спасателей. Площадь пожара составила около 50 м.кв.
В 14:07 пожар был локализован, а в 15:02 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажность:
давление:
ветер: