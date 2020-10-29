ВИДЕО: Утром на Гагарина сбили насмерть пешехода (МВД)

В результате ДТП погиб 70-летний мужчина.
Авария произошла 29 октября около 5:55 на проспекте Гагарина.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
Предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля «Hyundai» совершил наезд на пешехода. От удара пострадавший упал на проезжую часть, после чего на него наехал автомобиль «Suzuki», которая двигался во встречном направлении. Врачи скорой констатировали смерть 70-летнего потерпевшего.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства аварии.
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История Даты началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией.
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