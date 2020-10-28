ВИДЕО: Контрабандистов лекарств для животных спугнули харьковские пограничники (ГПСУ)

Нарушители повредили инженерные заграждения, чтобы перенести из России лекарства для животных
Оперативные сотрудники Госпогранслужбы узнали о возможном нарушении на участке отдела пограничной службы «Золочев».
Наряд обнаружил внедорожник «Тойота», который двигался от населенного пункта Гурьев Казачок и остановился у границы вчера ночью. К транспортному средству со стороны России приблизилась группа мужчин. Неизвестные повредили инженерное заграждение и с помощью лестницы-трансформера сделали лаз, сквозь который перенесли на территорию Украины 5 ящиков.
При попытке правоохранителей задержать контрабандистов, «носильщики» скрылись на российской территории, а автомобиль – вглубь территории Украины. Сейчас «Тойоту» ищут пограничники с сотрудниками Национальной полиции.
Правонарушители оставили на границе лестницу и 5 ящиков, в которых правоохранители обнаружили ветеринарные препараты «АСД фракция» 2 - 300 флаконов, «Ронколейкин» - 310 упаковок, «Гискан-5» - 1000 доз. Предварительная стоимость контрабанды оценена в 270 000 гривен.
Товар передали представителям фискальной службы.
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