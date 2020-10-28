Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Контрабандистов лекарств для животных спугнули харьковские пограничники (ГПСУ)
28.10.2020  13:55   

ВИДЕО: Контрабандистов лекарств для животных спугнули харьковские пограничники (ГПСУ)

Нарушители повредили инженерные заграждения, чтобы перенести из России лекарства для животных


//dpsu.gov.ua

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы узнали о возможном нарушении на участке отдела пограничной службы «Золочев».

Наряд обнаружил внедорожник «Тойота», который двигался от населенного пункта Гурьев Казачок и остановился у границы вчера ночью. К транспортному средству со стороны России приблизилась группа мужчин. Неизвестные повредили инженерное заграждение и с помощью лестницы-трансформера сделали лаз, сквозь который перенесли на территорию Украины 5 ящиков.

При попытке правоохранителей задержать контрабандистов, «носильщики» скрылись на российской территории, а автомобиль – вглубь территории Украины. Сейчас «Тойоту» ищут пограничники с сотрудниками Национальной полиции.

Правонарушители оставили на границе лестницу и 5 ящиков, в которых правоохранители обнаружили ветеринарные препараты «АСД фракция» 2 - 300 флаконов, «Ронколейкин» - 310 упаковок, «Гискан-5» - 1000 доз. Предварительная стоимость контрабанды оценена в 270 000 гривен.

Товар передали представителям фискальной службы.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.10 Криминал и происшествия ФОТО: На границе с РФ задержали украинца с «теплым» товаром (ГПСУ) 19.10 Власть В харьковских пунктах пропуска Россия перестала пускать из Украины с ID-картой и адресной справкой (Страна) 12.10 Криминал и происшествия ФОТО: Осенние гардеробы россиянок не пополнит коллекция украинских пальто (ГПСУ)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 