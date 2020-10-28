ФОТО: В Харьковской области взорвалась газораспределительная подстанция: есть пострадавшие (ОБНОВЛЕНО) (УНН)

По предварительным данным, пострадали до 10 человека, некоторые в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел около 11:30 на газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района области.
На данный момент известно о четырех тяжело пострадавших, которые были госпитализированы. Двое в ЦКБ Дергачей а двое в харьковскую неотложку.
Обстоятельства происшествия выясняются.
По сведениям мэрии, в настоящее время в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи доставили шестерых пострадавших из села Березовское Дергачевского района, где газоперерабатывающей станции произошел взрыв.
Из шести доставленных в критическом состоянии находятся двое, еще двое - в крайне тяжелом состоянии.
В пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на Дергачевскую РГА сообщили, что количество пострадавших возросло до 10 человек.
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