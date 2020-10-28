Главная Новости Криминал и происшествия В Ленинском суде приступили к рассмотрению дела полицейских, скрывавших убийство харьковчанки (ВХ)
28.10.2020  12:21   

В Ленинском суде приступили к рассмотрению дела полицейских, скрывавших убийство харьковчанки (ВХ)

Следствие установило, что полицейские знали об убийстве и о том, где спрятано тело жертвы. Однако они не сообщили об этом преступлении ни следователю, ни своему руководству.


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Следствием также было установлено, что один из правоохранителей встречался с отцом подозреваемого в убийстве и сообщил ему о преступлении, к которому мог быть причастен его сын. Кроме этого, полицейские не приобщили к делу материалы допроса свидетеля, что стало причиной затягивания расследования убийства и потери вещественных доказательств.

Напомним, убийство Яны Криворучко 1992 года рождения произошло в Холодногорском районе в прошлом году. Изначально девушку считали пропавшей без вести, однако позже ее труп нашли в овраге на улице Рельефной.

На данный момент в совершении преступления силовики подозревают Дениса Редина, который был знаком с погибшей.

Источник:   ВХ
 Тэги:  полиция, розыск, харьков, пропавшая, убийство, суд
 
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