28.10.2020 12:21

В Ленинском суде приступили к рассмотрению дела полицейских, скрывавших убийство харьковчанки (ВХ)

Следствие установило, что полицейские знали об убийстве и о том, где спрятано тело жертвы. Однако они не сообщили об этом преступлении ни следователю, ни своему руководству.



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Следствием также было установлено, что один из правоохранителей встречался с отцом подозреваемого в убийстве и сообщил ему о преступлении, к которому мог быть причастен его сын. Кроме этого, полицейские не приобщили к делу материалы допроса свидетеля, что стало причиной затягивания расследования убийства и потери вещественных доказательств.



Напомним, убийство Яны Криворучко 1992 года рождения произошло в Холодногорском районе в прошлом году. Изначально девушку считали пропавшей без вести, однако позже ее труп нашли в овраге на улице Рельефной.



На данный момент в совершении преступления силовики подозревают Дениса Редина, который был знаком с погибшей.