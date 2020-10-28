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28.10.2020  11:38   

ФОТО: Заготовленные на зиму дрова сгорели в пожаре (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в дровяного сарая на территории частного сектора


//kh.dsns.gov.ua

Пожар произошел днем 27 октября в селе Явртуховска Коломацкого района.

В ждва часа дня спасателей вызвали на пожаре в частном домовладени. Там горел деревянное сооружение с дровами на площади 25 кв.м.

В течение 20 минут дежурный караул ГСЧС локализовал пожар, а в 16:35 он был полностью ликвидирован. Расположенные рядом жилое здание и хозяйственная постройка не пострадали. Погибших и травмированных не обнаружено.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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