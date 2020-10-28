28.10.2020 11:38

ФОТО: Заготовленные на зиму дрова сгорели в пожаре (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в дровяного сарая на территории частного сектора



//kh.dsns.gov.ua

Пожар произошел днем 27 октября в селе Явртуховска Коломацкого района.



В ждва часа дня спасателей вызвали на пожаре в частном домовладени. Там горел деревянное сооружение с дровами на площади 25 кв.м.



В течение 20 минут дежурный караул ГСЧС локализовал пожар, а в 16:35 он был полностью ликвидирован. Расположенные рядом жилое здание и хозяйственная постройка не пострадали. Погибших и травмированных не обнаружено.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.