ФОТО: Заготовленные на зиму дрова сгорели в пожаре (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в дровяного сарая на территории частного сектора
Пожар произошел днем 27 октября в селе Явртуховска Коломацкого района.
В ждва часа дня спасателей вызвали на пожаре в частном домовладени. Там горел деревянное сооружение с дровами на площади 25 кв.м.
В течение 20 минут дежурный караул ГСЧС локализовал пожар, а в 16:35 он был полностью ликвидирован. Расположенные рядом жилое здание и хозяйственная постройка не пострадали. Погибших и травмированных не обнаружено.
Причины пожара и ущерб устанавливаются.
Все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
влажность:
давление:
ветер: