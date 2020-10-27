Главная Новости Криминал и происшествия Дерзский налетчик арестован (Прокуратура)
27.10.2020  17:19   

Дерзский налетчик арестован (Прокуратура)

Разбойник-рецидивист, грабивший в Киеве и Харькове, взят под стражу без права залога.


//khar.gp.gov.ua
Московский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине, который подозревается в совершении разбоя (ч. 3 ст. 187 УК Украины).
 
Как сообщил и.  о. руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Сергей Колесник, в ходе досудебного расследования установлено, что 25 октября 2020 года 34-летний мужчина совершил разбойное нападение на отделение кредитного учреждения, расположенного в Московском районе г. Харькова. 
 
Угрожая пистолетом менеджеру, указанный мужчина стал требовать передать ему денежные средства из кассы. 
 
Таким образом он завладел около 5 тыс.  грн.
 
Того же дня мужчина задержан в порядке ст.  208 УПК Украины и сообщений в подозрение по ч. 3 ст.  187 УК Украины.
 
Установлено, что ранее злоумышленник уже отбывало наказание за совершение аналогичных преступлений в г. Киев. 
 
Однако, освободившись из мест лишение свободы, вновь взялся за старое, совершив ряд налеты в Харькове.
 
Досудебное расследование осуществляет Московский ОП ГУНП в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  налетчик, разбой, харьков
 
Версия для печати
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 