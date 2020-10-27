27.10.2020 17:19

Дерзский налетчик арестован (Прокуратура)

Разбойник-рецидивист, грабивший в Киеве и Харькове, взят под стражу без права залога.



//khar.gp.gov.ua

Московский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине, который подозревается в совершении разбоя (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Как сообщил и. о. руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Сергей Колесник, в ходе досудебного расследования установлено, что 25 октября 2020 года 34-летний мужчина совершил разбойное нападение на отделение кредитного учреждения, расположенного в Московском районе г. Харькова.

Угрожая пистолетом менеджеру, указанный мужчина стал требовать передать ему денежные средства из кассы.

Таким образом он завладел около 5 тыс. грн.

Того же дня мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщений в подозрение по ч. 3 ст. 187 УК Украины.

Установлено, что ранее злоумышленник уже отбывало наказание за совершение аналогичных преступлений в г. Киев.

Однако, освободившись из мест лишение свободы, вновь взялся за старое, совершив ряд налеты в Харькове.

Досудебное расследование осуществляет Московский ОП ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.