ФОТО: В фуре с хурмой нашли тайник с наркотиком (Слобожанская таможня)

Нарушение таможенного законодательства выявили на таможенном посту "Гоптовка" Слобожанской таможни Гостаможслужбы.
Интересный тайник обнаружили в автомобили-тягаче с полуприцепом, водитель которого перевозил груз хурмы из одной южной республики в Украину.
Во время таможенного досмотра, на автомобиль сработала служебная собака. В полости рядом с пережним номером авто правоохнарители нашли тайник, в котором находился полиэтиленовый сверток черного цвета с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета весом 2,61 грамм.
Таким образом, водитель грузовой фуры совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
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