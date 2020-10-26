ДТП: на Салтовке сбит пешеход (Telegram)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 26 октября Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 27 октября (РЕДПОСТ) Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.