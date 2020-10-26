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26.10.2020  18:22   

ДТП: на Салтовке сбит пешеход (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, микроавтобус сбил пешехода на 602 микрорайоне. 

Со слов очевидцев, пострадавший сам кинулся под колеса.

Водитель вышел и помог подняться мужчине.

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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