ДТП: на Салтовке сбит пешеход (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, микроавтобус сбил пешехода на 602 микрорайоне.
Со слов очевидцев, пострадавший сам кинулся под колеса.
Водитель вышел и помог подняться мужчине.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
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