ФОТО: На пожаре обнаружено тело погибшего мужчины (ГСЧС)

Вечером 25 октября в Коломаке горел частный жилой дом.
Сообщение о пложаре поступило спасателям в 18:33.
Когда пожарные прибыли на вызов, горела комната дома на площади около 40 кв. м.
На месте пожара пожарные обнаружили тело 55-летнего владельца дома.
Пожарные в 18:53 локализовали огонь. В 22:59 пожар был полностью ликвидирован.
Причина его возникновения устанавливается.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
влажность:
давление:
ветер: