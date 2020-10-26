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26.10.2020  09:29   

ФОТО: На пожаре обнаружено тело погибшего мужчины (ГСЧС)

Вечером 25 октября в Коломаке горел частный жилой дом.


//kh.dsns.gov.ua

Сообщение о пложаре поступило спасателям в 18:33.

Когда пожарные прибыли на вызов, горела комната дома на площади около 40 кв. м.

На месте пожара пожарные обнаружили тело 55-летнего владельца дома.

Пожарные в 18:53 локализовали огонь. В 22:59 пожар был полностью ликвидирован.

Причина его возникновения устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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