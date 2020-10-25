25.10.2020 16:25

Приставал к волонтерам на выборах: в полиции рассказали о нарушениях в избирательных участках (ГУ НП)

По состоянию на 16:00 час полиция Харьковщины зарегистрировала 156 сообщений о нарушении избирательного законодательства



// hk.npu.gov.ua

Всего следователями открыто 7 уголовных производств, из которых пять по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя), по одному по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.

Так, в Слободской отдел полиции Харькова поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина на избирательном участке по улице Тарасовской совершил хулиганские действия - мешал работать волонтерам и оказал сопротивление представителю власти. Информация о происшествии внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает до 5 лет тюремного заключения.

Также в Слободской отдел полиции поступило обращение от председателя УИК о том, что на избирательном участке на проспекте Гагарина в кабинке для голосования гражданин фотографировал бюллетень.



На избирательном участке на Садовом проезде в Слободском районе гражданка пришла на голосование с сумкой с агитационной символикой.