ДТП возле Лесного: погибшего водителя вырезали из салона спасатели (ФОТО)

Авария произошла вечером 24 октября на трассе Харьков-Белгород, поворот на с. Лесное.
Около 18:50 на автодороге Харьков-Щербаковка вблизи села Лесное Дергачевского района 45-летний водитель грузовика DAF столкнулся с автомобилем Daewoo Nubira под управлением 72-летнего жителя Луганской области, который двигался в попутном направлении и осуществлял поворот в сторону Харькова, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.
Тело погибшего водителя из искореженного автомобиля «Daewoo Nubira» деблокировали бойцы 32-й и 27-й пожарно-спасательных частей, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
День он идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
В последние полные выходные октября Украина переходит на зимнее время. В 4:00 стрелки часов были переведены на один час назад.
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