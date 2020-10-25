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25.10.2020  14:10   

ДТП возле Лесного: погибшего водителя вырезали из салона спасатели (ФОТО)

Авария произошла вечером 24 октября на трассе Харьков-Белгород, поворот на с. Лесное.


// hk.npu.gov.ua

Около 18:50 на автодороге Харьков-Щербаковка вблизи села Лесное Дергачевского района 45-летний водитель грузовика DAF столкнулся с автомобилем Daewoo Nubira под управлением 72-летнего жителя Луганской области, который двигался в попутном направлении и осуществлял поворот в сторону Харькова, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Тело погибшего водителя из искореженного автомобиля «Daewoo Nubira» деблокировали бойцы 32-й и 27-й пожарно-спасательных частей,  рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги:  дтп, харьков
 
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