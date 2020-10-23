Файтик на крупной магистрали: двое персонажей устроили драку на дороге (Telegram)

О стычке сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи Телеграмм-канала ХС Харьков, на одной из харьковских городских магистралей двое харьковчан устрили стычку.
Импровизированный бой без правил произошел на проспекте Маршала Григоренко.
О причинах файта пока ничего не известно.
Сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
Выходные обещают быть пасмурными (в субботу синоптики не исключают небольшой дождь), но теплыми.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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