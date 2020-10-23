23.10.2020 15:11

Файтик на крупной магистрали: двое персонажей устроили драку на дороге (Telegram)

О стычке сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользователи Телеграмм-канала ХС Харьков, на одной из харьковских городских магистралей двое харьковчан устрили стычку.

Импровизированный бой без правил произошел на проспекте Маршала Григоренко.

О причинах файта пока ничего не известно.