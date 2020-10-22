22.10.2020 19:37

Внимание: два ограбления средь бела дня - разыскивается дерзкий налетчик (МВД)

Разбойник напал на кредит-кафе и аптеку.



//facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 октября 2020 года около 13:50 в Индустриальный райотдел поступила информация о том, что в кредит-кафе по проспекту Александровскому зашел неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет и под угрозой пистолета, завладел более чем 5700 гривен.

Через два часа похожий по приметам грабитель аналогичнвм образом напал на аптеку на Московском проспекте в Немышлянском районе, завладев 6000 гривен.

Сейчас на местах совершения преступлений работают следственно-оперативные группы районных подразделений полиции, патрульные полицейские и кинологи.

Информация зарегистрирована в Едином учета территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Полицейскими принимаются меры, направленные на установление лица правонарушителей и задержанию.