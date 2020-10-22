Главная Новости Криминал и происшествия Внимание: два ограбления средь бела дня - разыскивается дерзкий налетчик (МВД)
22.10.2020  19:37   

Внимание: два ограбления средь бела дня - разыскивается дерзкий налетчик (МВД)

Разбойник напал на кредит-кафе и аптеку.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 октября 2020 года около 13:50 в Индустриальный райотдел поступила информация о том, что в кредит-кафе по проспекту Александровскому зашел неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет и под угрозой пистолета, завладел более чем 5700 гривен.
 
Через два часа похожий по приметам грабитель аналогичнвм образом напал на  аптеку на Московском проспекте  в Немышлянском районе, завладев 6000 гривен.
 
Сейчас на местах совершения преступлений работают следственно-оперативные группы районных подразделений полиции, патрульные полицейские и кинологи.
 
Информация зарегистрирована в Едином учета территориальных отделов полиции.
 
Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
 
Полицейскими принимаются меры, направленные на установление лица правонарушителей и задержанию.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, розыск, харьков
 
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