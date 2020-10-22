22.10.2020 13:58

Полиция выясняет обстоятельства гибели человека под колесами грузового поезда на Харьковщине (ГУНП в Харьковской области)

Лавры тридцатилетней Анны Карениной не давали 35-летнему мужчине покоя - он припарковал авто у железной дороги и бросился под товарняк.



Вронский и Анна Каренина:LiveJournal

Предварительно установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили в полиции, 21 октября в 17:35 в полицию поступило сообщение о том, что на 772 километре, возле пос. Малая Даниловка машинист грузового поезда сообщением "Харьков-Дергачи" совершил наезд на 35-летнего жителя Харькова. От полученных травм мужчина погиб на месте. Рядом с местом происшествия обнаружен автомобиль погибшего.

Информация зарегистрирована в Дергачевском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.