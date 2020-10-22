22.10.2020 12:08

СБУ предотвратила проведение незаконного референдума на Харьковщине (СБУ)

Служба безопасности Украины мгновенно отреагировала на попытку захвата власти на местном уровне путем проведения незаконного референдума, который должен был состояться накануне местных выборов в Украине.



// Facebook

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.



Оперативники спецслужбы установили, что поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области 21 сентября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины.

Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая теробщина, центром которой должен стать именно их населенный пункт, должна объединить еще семь соседних сел. После проведения «референдума» депутаты планировали придать своему решению статус легитимного.

22 октября, в рамках начатого следователями Управления СБУ в Харьковской области уголовного производства, на момент начала работы комиссий по проведению местного референдума начаты неотложные следственные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, а также изъятие вещественных доказательств.



Служба безопасности Украины предупреждает о недопустимости действий, предусмотренных ст. 110 УК Украины, могут привести к нарушению целостности и суверенитета государства.