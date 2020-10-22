Запуск печного отопления: на Тюринке спасатели оперативно потушили крышу частного дома (ГСЧС)

Для работ по локализации и тушению ночного пожара привлекались несколько отделений ГСЧС
22 октября в 04:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Проспектная 14/37, м. Харьков .
К месту вызова немедленно было направлено 3 отделения спасателей ГСЧС.
По прибытию на место пожара стало известно, что горело чердачное помещение дома. Площадь пожара составляла 5 0 м.кв.
За счет оперативных и слаженных действий, распространения пламени удалось минимизировать на начальной стадии не допустив распространения огня в целом на жилой дом.
В 05:00 пожар был локализован, а в 6:08 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
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Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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