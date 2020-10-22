22.10.2020 11:11

Запуск печного отопления: на Тюринке спасатели оперативно потушили крышу частного дома (ГСЧС)

Для работ по локализации и тушению ночного пожара привлекались несколько отделений ГСЧС



://kh.dsns.gov.ua

22 октября в 04:18 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Проспектная 14/37, м. Харьков .

К месту вызова немедленно было направлено 3 отделения спасателей ГСЧС.

По прибытию на место пожара стало известно, что горело чердачное помещение дома. Площадь пожара составляла 5 0 м.кв.

За счет оперативных и слаженных действий, распространения пламени удалось минимизировать на начальной стадии не допустив распространения огня в целом на жилой дом.

В 05:00 пожар был локализован, а в 6:08 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.