Полиция изъяла у мужчины несколько литров опия ( ГУНП Украины в Харьковской области)

В Харьковской области наркотики хранил по месту жительства 50-летний житель Краснокутского района.
Работники Краснокутского отделения полиции во время проведения санкционированного обыска домовладения 50-летнего мужчины обнаружили 5 литровых полимерных бутылок с жидкостью коричневого цвета, внешне похожей на опий, шприцы и бутылку ацетона. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Следственным Краснокутского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенные повторно) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Сегодня звезды щедро наполняют вас энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения!
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
влажность:
давление:
ветер: