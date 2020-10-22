22.10.2020 10:55

Полиция изъяла у мужчины несколько литров опия ( ГУНП Украины в Харьковской области)

В Харьковской области наркотики хранил по месту жительства 50-летний житель Краснокутского района.



://hk.npu.gov.ua

Работники Краснокутского отделения полиции во время проведения санкционированного обыска домовладения 50-летнего мужчины обнаружили 5 литровых полимерных бутылок с жидкостью коричневого цвета, внешне похожей на опий, шприцы и бутылку ацетона. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следственным Краснокутского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенные повторно) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.