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22.10.2020  10:55   

Полиция изъяла у мужчины несколько литров опия ( ГУНП Украины в Харьковской области)

В Харьковской области наркотики хранил по месту жительства 50-летний житель Краснокутского района.


://hk.npu.gov.ua

Работники Краснокутского отделения полиции во время проведения санкционированного обыска домовладения 50-летнего мужчины обнаружили 5 литровых полимерных бутылок с жидкостью коричневого цвета, внешне похожей на опий, шприцы и бутылку ацетона. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следственным Краснокутского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенные повторно) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

 

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  полиция, наркотики, харьков, преступление, дознаватель
 
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