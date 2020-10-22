22.10.2020 10:25

Полиция нашла гараж, набитый гормональными препаратами и фальсификатом лекарств (SQ)

Киевские полицейские разоблачили организованную группу в сбыте фальсифицированного лекарственного средства «соматин» - хранилось лекарство в гараже в Харькове.



://hk.npu.gov.ua

Правоохранители выяснили, что в группировку входило три человека, между которыми заранее были распределены роли. Готовую продукцию сбывали с помощью интернет-магазина.

"Мы выяснили, что ранее судимый за совершение аналогичного преступления организатор привлек лиц с целью изготовления, хранения и сбыта фальсифицированного лекарственного средства. Правоохранители провели ряд оперативных закупок, чтобы доказать их причастность к совершению преступления. После чего были проведены санкционированные обыски, и из гаража, который снимали злоумышленники в Харькове, изъято более 500 емкостей с соматином и запрещенным сильнодействующим веществом", - рассказал начальник следственного отдела управления полиции в метрополитене Киева Алексей Журавель.

Правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.