22.10.2020 08:56

МВД Украины просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП на Окружной (Полиция)

Свидетелей смертельного ДТП, случившегося утром 21 октября на Окружной дороге, просят обратиться в правоохранительные органы и предоставить записи видеорегистраторов своих автомобилей.



Фото: МВС України/Facebook

В сообщении говорится, что погибшие — подполковник ГосЧС Дмитрий Азаренков и его дочь Анастасия Азаренкова.

«Отец и дочь ехали из Липцев в город на работу на Daewoo Lanos черного цвета, практически проехали мост в сторону Алексеевки. Необходимы записи видеорегистраторов машин, находившихся в интервале 06:30 — 07:30 на этом отрезке дороги», — говорится в сообщении

Информацию просят предоставлять по номерам служб «101» и «102» и заверяют, что «операторы готовы принять данные».

«Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Если имеете необходимое видео, предоставьте его правоохранителям», — обращается МВД к гражданам.

С такой же просьбой обращается к возможным свидетелям и Главное управление ГосЧС области.

«Ищем свидетелей ДТП, в котором погиб наш коллега и его 15-летняя дочка», — пишут в Telegram спасатели.

Как сообщалось ранее, полиция задержала 19-летнего харьковчанина, находившегося за рулем Toyota Land Cruiser, который утром 21 октября вылетел на полосу встречного движения и в лоб столкнулся с Daewoo Lanos на Окружной дороге. В результате столкновения погибли 41-летний начальник пожарно-спасательной части и его 15-летняя дочь.

По данным полиции и свидетельствам очевидцев, подозреваемый был нетрезв. Ранее он уже привлекался за пьяное вождение.