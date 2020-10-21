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21.10.2020  15:19   

Вымогательство: как в СИЗО преступную группировку скрутили (ГУНП)

Угрозами и избиением они заставляли их платить «дань» в так называемый «общака».


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, преступную деятельность группировки ликвидировали оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области и следователи следственного управления областного главка. Полицейские установили не только организаторов и участников группы, но и лиц, которые «интересовали» злоумышленников.
 
В состав группировки входило четыре человека в возрасте от 24-х до 31-го года. Один из участников неоднократно был осужден за совершение имущественных преступлений, еще двое сейчас находятся под следствием за убийство, разбой, мошенничество и находятся в Харьковском СИЗО. Организатор - 26-летний арестованный. Злоумышленники обкладывали «данью» только тех заключенных, которые занимались распространением наркотиков.
 
Чтобы заставить пострадавших платить в так называемый «общака» деньги, им угрожали избиением, а затем применяли физическое насилие. Средства перечисляли на карту сожительницы брата организатора группировки.
 
По результатам проведенных мероприятий полицейские задокументировали факт вымогательства с заключенного 6000 долларов США. Впоследствии сумму «дани» уменьшили до 3000. При этом процесс вымогательства сопровождался угрозами физической расправы.
 
Опасаясь за жизнь и здоровье потерпевшего, его близкие перечислили на указанный злоумышленниками карточный счет 15000 гривен.
 
Оперативники и следователи по процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры по месту жительства одного из фигурантов изъяли банковские карты, на которые систематически перечислялись средства и мобильные телефоны. 
 
Кроме того, совместно с работниками отдела оперативно-розыскной работы Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и оперативным отделом СИЗО провели осмотры камер, в которых содержались организатор и еще один участник группировки. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, которые они спрятали в продукты питания.
 
Сейчас организатору сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
 
Правовая квалификация действиям еще двух участников будет предоставлена ​​после проведения процессуальных действий.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  вымогательство, сизо, харьков
 
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