21.10.2020 14:49

Опасаясь провокаций: копы переходят на усиленный режима (ГУНП)

С 21 октября по 1 ноября 2020 года МВД переходит на усиленный вариант несения службы



//hk.npu.gov.ua

Как информирует Нацполиция, об этом во время селекторного совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

«С 21 октября по 1 ноября МВД переводится на усиленный вариант несения службы. В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ДСНС и ГНАУ. Необходимо наладить обмен информацией на уровне главных управлений Нацполиции, центрального офиса Нацполици. Особое внимание на перемещение всех групп », - заявил Сергей Яровой.

Первый заместитель министра отметил, что каждое сообщение, которое поступает в дежурную часть, должно быть обработанным.

«Также до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Кроме того, осуществить командировки подразделений учебных заведений, Нацполиции и Нацгвардии к местам несения службы, провести подробный инструктаж. Весь личный состав должен быть обеспечен всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты », - сказал Сергей Яровой.

Первый заместитель министра отметил, что уже сегодня правоохранители приступили к выполнению заданий. Под охрану уже взяты 1340 территориальных избирательных комиссий с привлечением 2729 полицейских. «Уже завтра, 22 октября, берем под охрану участковые избирательные комиссии. Кроме того, полиция продолжает работу по документированию правонарушений на всех этапах избирательного процесса. Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По результатам их рассмотрения составлен 1436 протоколов о совершении административных правонарушений и начато 475 уголовных производств », - сказал он.

Первый заместитель министра подчеркнул, что коммуникация с ЦИК налажена на 100%, поэтому, командиры на местах должны своевременно реагировать на все вызовы, чтобы контролировать все непредвиденные обстоятельства.

Сергей Яровой подчеркнул, что все руководители должны принять участие в инструктаже личного состава, провести расстановку сил и средств на локациях, согласно предварительным расчетам.

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, в регионах созданы оперативные резервы для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут произойти в рамках проведения выборов.

«Чтобы повысить эффективность реализации формирования резервов, и непосредственного реагирования в рамках избирательной кампании планируется привлекать нашу авиацию. Мы планируем привлекать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД - самолеты и вертолеты. Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос », - сказал Сергей Гончаров.

«Обращаю внимание руководителей на четкое взаимодействие с органами участковых избирательных комиссий для организации сопровождения, охраны документации и последующей охраны УИК. Подчеркиваю, что полиция остается в стороне от политических процессов. Наша основная цель - обеспечить безопасность во время проведения выборов. Полиция не предоставляет оценку любым политическим событиям, только предупреждает возможные провокации. Кроме того, поступает информация, что возможны попытки срыва опроса, который будет проводить одновременно с выборами. Поэтому, мы должны учесть все угрозы и не допустить насилия к гражданам, которые будут проводить и участвовать в опросе », - сказал Игорь Клименко.

Председатель Нацполиции обратил внимание на то, что полицейские будут контролировать масочный режим на участках.

Командующий НГУ Николай Балан отметил, что уже 23 октября гвардейцы проведут передислокацию к местам несения службы.

«С целью мониторинга оперативной обстановки, работники территориальных управлений и воинских частей НГУ включены в состав координационных групп Нацполиции в Киеве и областях. В воинских частях развернута работа координационных штабов. В связи с коронавируса, уже проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Также обеспечено избирательное право всех военнослужащих ГНУ », - отметил Николай Балан.

В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил,что его управление и МВД готовы к обеспечению безопасности во время проведения местных выборов.

«Специалисты службы уже провели проверку на местах голосования. По результатам проверок выявлено 215 000 нарушений, из которых 120 000 - устранено. Привлечены к административной ответственности около 120 000 человек, подали административные иски в суды о полном или частичном закрытии более тысячи объектов », - сказал он.

Николай Чечеткин подчеркнул, что в день выборов усиленно нести службу более 42 000 спасателей и более 3000 специальной техники и 12 воздушных судов.