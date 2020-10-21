Смерть на квадроцикле: полиция ищет свидетелей (МВД)

Разыскиваются свидетели ДТП, которое произошло в Изюмском районе.
10 октября около 13:15 возле дома 1 по улице Лесной в селе Синичино 35-летняя женщина, которая находилась за рулем квадроцикла «Yamaha Grizzly», не справилась с управлением. Транспорт слетел с дороги в кювет, перевернулся и врезался в дерево.
Пострадавшая с телесными повреждениями была доставлена в местную больницу, где в этот же день умерла.
В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просzn обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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