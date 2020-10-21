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21.10.2020  14:14   

Смерть на квадроцикле: полиция ищет свидетелей (МВД)

Разыскиваются свидетели ДТП, которое произошло в Изюмском районе.


// hk.npu.gov.ua

10 октября около 13:15 возле дома 1 по улице Лесной в селе Синичино 35-летняя женщина, которая находилась за рулем квадроцикла «Yamaha Grizzly», не справилась с управлением. Транспорт слетел с дороги в кювет, перевернулся и врезался в дерево.

Пострадавшая с телесными повреждениями была доставлена ​​в местную больницу, где в этот же день умерла.

В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просzn обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему лейтенанту полиции Катречко Денису Олеговичу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  свидетели, полиция, дтп, харьков
 
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