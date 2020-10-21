21.10.2020 13:24

В ДТП перед цирком пострадал велосипедист (Патрульная полиция)

Велосипедиста госпитализировала карета скорой помощи.



// Патрульная полиция

Около часа дня 20 октября патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на площади Ирины Бугримовой.



Участниками ДТП стали автомобиль Honda и велосипедист.



В результате аварии медики госпитализировали в больницу велосипедиста.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.