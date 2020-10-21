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21.10.2020  13:24   

В ДТП перед цирком пострадал велосипедист (Патрульная полиция)

Велосипедиста госпитализировала карета скорой помощи.


// Патрульная полиция

Около часа дня 20 октября патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на площади Ирины Бугримовой.

Участниками ДТП стали автомобиль Honda и велосипедист.

В результате аварии медики госпитализировали в больницу велосипедиста.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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