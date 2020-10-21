В ДТП перед цирком пострадал велосипедист (Патрульная полиция)

Велосипедиста госпитализировала карета скорой помощи.
Около часа дня 20 октября патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на площади Ирины Бугримовой.
Участниками ДТП стали автомобиль Honda и велосипедист.
В результате аварии медики госпитализировали в больницу велосипедиста.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
влажность:
давление:
ветер: