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21.10.2020  11:45   

ФОТО: Вместо пара в баню подали пену (ГСЧС)

Харьковский район: спасатели ликвидировали пожар в бане.


://kh.dsns.gov.ua

20 октября в 20:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Старокандыбивська, 12, с. Коротич Харьковского района.

На ликвидацию пожара были направлены два отделения на автоцистернах 48-ГПСЧ (г.. Люботин) и 7-ГПСЧ.

По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит крыша бани. Площадь пожара составила более 30 м. кв.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был быстро ликвидирован.

Пожар был локализован в 20:52, полная ликвидации была в 22:10.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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