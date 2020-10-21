21.10.2020 11:45

ФОТО: Вместо пара в баню подали пену (ГСЧС)

Харьковский район: спасатели ликвидировали пожар в бане.



://kh.dsns.gov.ua

20 октября в 20:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Старокандыбивська, 12, с. Коротич Харьковского района.

На ликвидацию пожара были направлены два отделения на автоцистернах 48-ГПСЧ (г.. Люботин) и 7-ГПСЧ.

По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит крыша бани. Площадь пожара составила более 30 м. кв.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был быстро ликвидирован.

Пожар был локализован в 20:52, полная ликвидации была в 22:10.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.