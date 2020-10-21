ФОТО: Вместо пара в баню подали пену (ГСЧС)

Харьковский район: спасатели ликвидировали пожар в бане.
20 октября в 20:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Старокандыбивська, 12, с. Коротич Харьковского района.
На ликвидацию пожара были направлены два отделения на автоцистернах 48-ГПСЧ (г.. Люботин) и 7-ГПСЧ.
По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что горит крыша бани. Площадь пожара составила более 30 м. кв.
Благодаря оперативным действиям спасателей пожар был быстро ликвидирован.
Пожар был локализован в 20:52, полная ликвидации была в 22:10.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Сегодня – День Святой Маргариты Клитероу, покровительницы деловых женщин.
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