Главная Новости Криминал и происшествия На Алексеевке автомобиль врезался в бетонный столб (Патрульная полиция)
20.10.2020  12:55   

На Алексеевке автомобиль врезался в бетонный столб (Патрульная полиция)

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 19 октября.


// Патрульная полиция

На улице Целиноградской, 42а водитель автомобиля Skoda не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
 

Тэги:  дтп, харьков
 
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