На Алексеевке автомобиль врезался в бетонный столб (Патрульная полиция)

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 19 октября.
На улице Целиноградской, 42а водитель автомобиля Skoda не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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