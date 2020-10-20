Автомобильных воров-иностранцев поймали через несколько часов (Нацполиция)

В Харькове полицейские оперативно разоблачили в совершении кражи двух уроженцев Грузии.
Вечером 17 октября на станции техобслуживания по Мерефянскому шоссе неизвестные похитили из автомобиля харьковчанина барсетку с мобильным телефоном, банковскими картами и денежными средствами. С места совершения преступления они скрылись на автомобиле «Nissan Almera».
Получив заявление о преступлении, сотрудники Основянского отдела полиции передали приметы злоумышленников и описание транспортного средства всем нарядам полиции.
Уже через несколько часов в ходе отработки ориентировки на посту в поселке Высокий сотрудники патрульной полиции обнаружили и остановили автомобиль, который совпадал с описанием. В салоне автомобиля находились двое мужчин, которые по приметам были похожи на злоумышленников.
Следственно-оперативная группа, выехавшая на место задержания, установила личности злоумышленников. Ими оказались 35 и 46-летние граждане Грузии.
По данному факту следственным внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
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