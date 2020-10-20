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20.10.2020  15:05   

Автомобильных воров-иностранцев поймали через несколько часов (Нацполиция)

В Харькове полицейские оперативно разоблачили в совершении кражи двух уроженцев Грузии.


// hk.npu.gov.ua

Вечером 17 октября на станции техобслуживания по Мерефянскому шоссе неизвестные похитили из автомобиля харьковчанина барсетку с мобильным телефоном, банковскими картами и денежными средствами. С места совершения преступления они скрылись на автомобиле «Nissan Almera».

Получив заявление о преступлении, сотрудники Основянского отдела полиции передали приметы злоумышленников и описание транспортного средства всем нарядам полиции.

Уже через несколько часов в ходе отработки ориентировки на посту в поселке Высокий сотрудники патрульной полиции обнаружили и остановили автомобиль, который совпадал с описанием. В салоне автомобиля находились двое мужчин, которые по приметам были похожи на злоумышленников.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место задержания, установила личности злоумышленников. Ими оказались 35 и 46-летние граждане Грузии.

По данному факту следственным внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  автовор, кража, авто, харьков, полиция
 
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