В деле о сбитых пешеходах ищут свидетелей (ГУ НП)

Авария произошла 11 сентября в районе дома №1 по проспекту Гагарина.
Около половины второго дня водитель автомобиля «Daewoo Lanos» на пешеходном переходе допустил наезд на двух женщин-пешеходов.
В результате аварии женщины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в органы полиции по телефонам: (057) 705-94-24 или 715-71-60.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
На Харьковщине погодные условия будут определяться полем повышенного давления. Поэтому будет сухо и прохладно. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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