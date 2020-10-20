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20.10.2020  13:01   

В деле о сбитых пешеходах ищут свидетелей (ГУ НП)

Авария произошла 11 сентября в районе дома №1 по проспекту Гагарина.


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Около половины второго дня  водитель автомобиля «Daewoo Lanos» на пешеходном переходе допустил наезд на двух женщин-пешеходов.

 В результате аварии женщины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в органы полиции по телефонам: (057) 705-94-24 или 715-71-60.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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