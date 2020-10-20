20.10.2020 13:01

В деле о сбитых пешеходах ищут свидетелей (ГУ НП)

Авария произошла 11 сентября в районе дома №1 по проспекту Гагарина.



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Около половины второго дня водитель автомобиля «Daewoo Lanos» на пешеходном переходе допустил наезд на двух женщин-пешеходов.



В результате аварии женщины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.



В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.



Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в органы полиции по телефонам: (057) 705-94-24 или 715-71-60.