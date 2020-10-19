19.10.2020 12:21

Обвал знаменитого здания в центре Харькова: спустя восемь месяцев нашли деньги (ГХ)

На ремонт балкона Харьковского художественного музея, памятника архитектуры и истории местного значения, из областного бюджета выделили десятки тысяч гривен.



://gx.net.ua/

Об этом «Город Х» сообщили в пресс-службе облсовета, ссылаясь на решение депутатов от 15 октября 2020 года.

Ранее в департаменте культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации заявляли, что документация на ремонт балкона Художественного музея разработана и утверждена. Объект включен в Программу экономического и социального развития региона на 2020 год, утвержденную областным советом 5 декабря 2019-го. Но необходимые на реставрацию балкона 243 000 гривен не были выделены. Хотя, согласно документу, в этом году за бюджетные деньги должны были привести в порядок не только балкон, но и отремонтировать крышу, отмостки и части фасада музея. Изначально на все эти работы депутаты планировали выделить 3 млн грн.

Напомним, здание с ныне рухнувшим балконом было построено архитектором Алексеем Бекетовым для украинской школы Христины Алчевской в 1896 году. Школу Алчевской закрыли в 1920 году. С тех пор здесь расположен Харьковский художественный музей - один из крупнейших в Украине, с удивительной историей, насчитывающий сегодня около 25 000 экспонатов - произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Обвал балкона, расположенного на здании выставочного зала Худмузея, случился 18 февраля 2020 года. Как сообщили в самом музее, трещины на балконе появились еще прошлой осенью. После этого на здании разместили объявления с предупреждением о возможном обвале.

После того, как балкон таки упал, на сессии облсовета обсудили вопрос его демонтажа или реконструкции. Остановились на втором варианте. На разработку соответствующего проекта на сессии облсовета решили выделить около 53 000 гривен.