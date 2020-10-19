Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове объявили пожарную опасность чрезвычайного уровня (ГСЧС)
19.10.2020  11:01   

В Харькове объявили пожарную опасность чрезвычайного уровня (ГСЧС)

По данным национального гидрометцентра с 19 по 21 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться на юге и востоке страны.


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, в восточных областях и в большинстве районов Харьковской области с понедельника по четверг будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров

В течение недели, с 12 по 19 октября подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 193 раза выезжали по сигналу «Тревога». 

Из них 102 выезды на ликвидацию пожаров и возгораний. Кроме того, 14 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 13 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 4 - на дежурство, 60 - другие выезды.

В результате пожаров 1 человек погиб. Благодаря оперативным действиям спасателей 17 человек успешно были эвакуированы опасных зон на пожарах.

Пиротехники Харьковского гарнизона ДСНС осуществили 13 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 57 боеприпасов, среди которых: 5 авиабомб, 14 артснарядов, 36 минометных мин, 2 гранаты.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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