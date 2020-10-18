ВИДЕО: В Харькове взорвали часть заброшенного элеватора (Соцсети)

в Харькове снесут историческое сооружение - старый элеватор, расположенный в районе Южного вокзала или дворца спорта «Локомотив».
В момент подрыва улица была полностью перекрыта. Работы проводились организованно, никто не пострадал.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
В Украине в третье воскресенье октября отмечают День работников пищевой промышленности.
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