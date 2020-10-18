18.10.2020 14:24

ВИДЕО: В Харькове взорвали часть заброшенного элеватора (Соцсети)

в Харькове снесут историческое сооружение - старый элеватор, расположенный в районе Южного вокзала или дворца спорта «Локомотив».



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В момент подрыва улица была полностью перекрыта. Работы проводились организованно, никто не пострадал.

Здание стало притоном для бомжей и наркоманов. А в 2016 году один из руферов 22-летний парень сорвался со стены элеватора, с высоты 50-60 метров и погиб. Это, возможно, и было окончательной точкой в решении к сносу строения.

Но... ломать - не строить. И как показывает мировая практика, ломать совсем не обязательно. Можно реконструировать.