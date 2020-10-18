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18.10.2020  14:24   

ВИДЕО: В Харькове взорвали часть заброшенного элеватора (Соцсети)

в Харькове снесут историческое сооружение - старый элеватор, расположенный в районе Южного вокзала или дворца спорта «Локомотив».


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В момент подрыва улица была полностью перекрыта. Работы проводились организованно, никто не пострадал.

Здание стало притоном для бомжей и наркоманов. А в 2016 году один из руферов 22-летний парень сорвался со стены элеватора, с высоты 50-60 метров и погиб. Это, возможно, и было окончательной точкой в решении к сносу строения.
Но... ломать - не строить. И как показывает мировая практика, ломать совсем не обязательно. Можно реконструировать.
В Кейптауне есть Музей современного искусства ЮАР Zeitz. Музей было решено открыть в помещении огромного заброшенного элеватора, который оставался абсолютно пустым с 1990 года. Из труб для хранения зерна создали помещения для галерей. Граненые окна на фасаде добавляют огромному зданию футуристический внешний вид и пропускают свет в его вместительное помещение.
На крыше музея разработано место для сада скульптур.
 

 

 
 
 
 

 

Источник:   типичное ХТЗ
 Тэги:  элеватор, взрыв, харьков, южд, демонтаж
 
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