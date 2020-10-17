На поселке Жуковского легковушки не поделили пешеходный переход

Авто-пинок на пешеходном переходе обошелся без пострадавших.
Авария произошла 17 октября около 10:10 в районе перекрестка улицы Академика Проскуры и Белгородского шоссе.
ДТП произошло непосредственно на регулируемом светофором пешеходном переходе.
В результате столкновения никто не пострадал. Значимых механических повреждений на легковушке и кроссовере также не видно.
Из-за ДТП в районе перекрестка несколько затруднено движение автотранспорта.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
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