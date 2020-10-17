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17.10.2020  17:33   

На поселке Жуковского легковушки не поделили пешеходный переход

Авто-пинок на пешеходном переходе обошелся без пострадавших.


https://kh.depo.ua/

Авария произошла 17 октября около 10:10 в районе перекрестка улицы Академика Проскуры и Белгородского шоссе.

ДТП произошло непосредственно на регулируемом светофором пешеходном переходе.

В результате столкновения никто не пострадал. Значимых механических повреждений на легковушке и кроссовере также не видно.  

Из-за ДТП в районе перекрестка несколько затруднено движение автотранспорта.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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