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16.10.2020  17:19   

Наркопритон нашли по запаху, преступный предприниматель загудит в тюрьму (МВД)

Полицейские разоблачили харьковчанина, который устроил в своем доме наркопритон.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции 15 октября 2020 года в Новобаварский отдел полиции поступила информация о том, что из домовладения по улице Робкоровская ощущается резкий запах ацетона.
 
На место выезжали патрульные полицейские совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Новобаварского отдела полиции.
 
По адресу сотрудники полиции обнаружили харьковчанина, который по месту своего проживания изготавливал наркотическое вещество из маковой соломки.
 
Также в квартире находился 34-летний посетитель.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
 
По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркопритон, преступление, харьков
 
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