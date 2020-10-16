16.10.2020 17:19

Наркопритон нашли по запаху, преступный предприниматель загудит в тюрьму (МВД)

Полицейские разоблачили харьковчанина, который устроил в своем доме наркопритон.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции 15 октября 2020 года в Новобаварский отдел полиции поступила информация о том, что из домовладения по улице Робкоровская ощущается резкий запах ацетона.

На место выезжали патрульные полицейские совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Новобаварского отдела полиции.

По адресу сотрудники полиции обнаружили харьковчанина, который по месту своего проживания изготавливал наркотическое вещество из маковой соломки.

Также в квартире находился 34-летний посетитель.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.