Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: На выезде с Алексеевки – ДТП (Telegram)
16.10.2020  11:01   

ВИДЕО: На выезде с Алексеевки – ДТП (Telegram)

О происшествии сообщили очевидцы.


// Facebook

Авария произошла утром 16 октября на окружной со стороны Алексеевки.

«На объездной возле WOG (развязка на Жуки)», – прокомментировал видео телеграм-канал Веха.

Официальная информация утосняется.

 

\
Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.10 Криминал и происшествия ФОТО: в тройном ДТП на Салтовке пострадали водители (Патрульная полиция) 16.10 Криминал и происшествия ФОТО: В результате ДТП легковушка перевернулась на крышу: пожилых пострадавших доставили в больницу (Полиция) 15.10 Криминал и происшествия ДТП в разных концах города: разбиты машины на Салтовке и Горизонте (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 