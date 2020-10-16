ВИДЕО: На выезде с Алексеевки – ДТП (Telegram)

О происшествии сообщили очевидцы.
Авария произошла утром 16 октября на окружной со стороны Алексеевки.
«На объездной возле WOG (развязка на Жуки)», – прокомментировал видео телеграм-канал Веха.
Официальная информация утосняется.
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День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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